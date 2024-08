Nelle ultime ore si è fatto un nome nuovo per la Juventus, in arrivo dal Chelsea dopo che è stato bocciato da Antonio Conte

NOME NUOVO

La dirigenza bianconera si sta muovendo non solo per l'attacco, ma anche per la difesa. Nelle ultime ore si è fatto un nome nuovo per la Juventus, in arrivo dal Chelsea dopo che è stato bocciato da Antonio Conte:

BOCCIATO

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset Marotta e Paratici sono interessati a Andreas Christensen, difensore del Chelsea attualmente in prestito al Borussia Monchengladbach. Il danese classe 1996, nonostante la sua altezza, un metro e ottantotto, è molto veloce e abile tecnicamente. I bianconeri stanno pensando a lui come rinforzo per il prossimo anno, ma sul giocatore si sono fatte vive diverse squadre tra cui il Barcellona di Luis Enrique. Anche la Roma di Spalletti lo sta seguendo con interesse e quest'estate potremmo assistere a un duello per il giovane centrale difensivo. Christensen non è l'unico calciatore che interessa a entrambe le squadre italiane.