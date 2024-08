CONFERENZA STAMPA – Allegri: “Il prossimo anno saremo leggenda, ecco la formazione di domani”

Il tecnico toscano parla anche delle novità di mercato

PROSSIMA STAGIONE – Oltre a giocare un’ottima Champions, dove contano molto gli episodi, come ad esempio Coman che con noi crossa sulla testa di Muller e con l’Atletico centra sempre l’avversario, l’anno prossimo giochiamo per il sesto Scudetto e per entrare nella leggenda.

>>>MERCATO

MERCATO – La società ha dimostrato di saper lavorare bene sul mercato e con i tanti giovani arrivati la Juve ha un futuro roseo davanti a sé. Non ci sarà alcuna rivoluzione in estate, la base è ottima e la squadra crescerà ancora. Non è semplice migliorare questa squadra e non sarà facile perché tante squadre dovranno fare mercato, perciò ci vorrà tempo e pazienza per portare a casa quei 2-3 giocatori che servono alla Juve

>>>QUESTIONE POGBA E MORATA

POGBA E MORATA – Non ho parlato con loro perché dobbiamo ancora pensare agli ultimi 20 giorni della stagione. In questo momento la Juve fa parte dell’elite del calcio europeo, come Barca Real Atletico e Bayern, perciò non vedo perché qualcuno debba lasciare la Juve

>>>VERONA

VERONA – Sicuramente rimarrà a casa Buffon oltre agli squalificati perché Neto deve prepararsi per giocare la finale di Coppa, Khedira rimarrà fuori sia oggi che contro la Samp. I dottori faranno di tutto per portarlo in condizione in vista della finale, nel caso in cui non dovesse tornare ci sono tante alternative

>>>FORMAZIONE

FORMAZIONE – Neto, Rugani, Barzagli, Bonucci, a destra o Padoin o Cuadrado, Lemina davanti alla difesa, mezzala sinistra Asamoah con uno tra Sturaro e Pereyra come mezzala destra e Alex Sandro sulla sinistra con davanti Dybala e Zaza. Se gioca Cuadrado c'è Sturaro, con Padoin c'è Pereyra.