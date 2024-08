Bonucci spiazza tutti: “Il mio futuro? Ci sono grosse novità”

BONUCCI Al termine della partita tra Juve e Palermo Leonardo Bonucci si è fermato in zona mista. Prima ha parlato ai microfoni di Premium e successivamente a Sky Sport, parlando tra le tante cose anche del suo futuro: CONTINUA A LEGGERE PREMIUM “Per Claudio aspettiamo le verifiche che stanno facendo, se dovesse essere confermato quello

Al termine della partita tra Juve e Palermo Leonardo Bonucci si è fermato in zona mista. Prima ha parlato ai microfoni di Premium e successivamente a Sky Sport, parlando tra le tante cose anche del suo futuro: CONTINUA A LEGGERE

"A me non ha cercato nessuno e la Juventus ha ribadito più volte che Bonucci è incedibile. Quello che passa nella mia mente è diventare una leggenda di questa Juventus, lottare per vincere il quinto scudetto ed entrare ancora di più nella storia. Poi quello che succederà il prossimo anno nessuno lo sa, ma come ha già detto il Direttore, Bonucci è incedibile". Nel frattempo arrivano novità sulle condizioni di Marchisio:

“A me non ha cercato nessuno e la Juventus ha ribadito più volte che Bonucci è incedibile. Quello che passa nella mia mente è diventare una leggenda di questa Juventus, lottare per vincere il quinto scudetto ed entrare ancora di più nella storia. Poi quello che succederà il prossimo anno nessuno lo sa, ma come ha già detto il Direttore, Bonucci è incedibile”. Nel frattempo arrivano novità sulle condizioni di Marchisio: CONTINUA A LEGGERE