Allegri tira le somme: la “flop” 5 della stagione bianconera

Arrivano le prime decisioni di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, con diversi giocatori che potrebbero salutare la Juve a giugno

FLOP FIVE

Arrivano le prime decisioni di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, con diversi giocatori che potrebbero salutare la Juve a giugno. Il tecnico, nonostante la grande rimonta, è rimasto molto deluso dalle prestazioni di alcuni giocatori e ha comunicato alla società i cinque giocatori che lo hanno maggiormente deluso e che possono lasciare la Juve in estate: CONTINUA A LEGGERE

QUINTO POSTO

Al quinto posto c’è: Asamoah. Il centrocampista ghanese ex Juve ha avuto tanti problemi di infortunio che ne hanno condizionato la prima parte di stagione. Tornato a disposizione, Allegri gli ha concesso solo due occasioni dal primo minuto, contro l’Inter in Coppa e contro il Sassuolo in campionato, senza ottenere le risposte attese.

QUARTO POSTO

Al quarto posto c’è: Neto. Il portiere brasiliano, arrivato in estate da Firenze e pronto a prendere in mano l’eredità di Buffon non è mai riuscito ad affermarsi in casa Juve. Le troppe panchine e le prove tutt’altro che convincenti in Coppa Italia lo ha messo tra la lista dei cedibili e in estate saluterà quasi certamente la Juve

TERZO POSTO

Al terzo posto c’è: Caceres. Il difensore uruguaiano, tra infortuni e bravate extra-campo non si è guadagnato il rinnovo del contratto in scadenza di contratto. A giugno potrebbe probabilmente andare al Napoli alla ricerca di una rivincita sulla Juve

SECONDO POSTO

Al secondo posto c’è: Hernanes. Il brasiliano è arrivato all’ultimo giorno di mercato per accontentare Allegri che voleva un trequartista tra lo scetticismo dei tifosi bianconeri. Hernanes non è mai riuscito a vincere questo scetticismo e, nonostante le buone prestazioni con Bayern Monaco e Inter allo Stadium, lascerà sicuramente la Juve a giugno.

PRIMO POSTO

Al primo posto c’è: Pereyra. Dopo aver conquistato tutti nella sua prima stagione in bianconero, quest’anno l’ex Udinese non è mai riuscito a fornire prestazioni del suo livello. Allegri è rimasto molto deluso dalla sua stagione e per questo ha deciso di metterlo sul mercato. La Juve si prepara per questo motivo a prendere un nuovo trequartista e l’ultima idea, molto costosa, porta in Liga: CONTINUA A LEGGERE