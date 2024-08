Allegri chiede e Marotta esegue: affare da almeno 30 milioni di euro

Max Allegri ha chiesto a Beppe Marotta a tutti i costi un trequartista di assoluto livello per il prossimo anno e l'Amministratore Delegato non vuole deluderlo

TREQUARTISTA

Max Allegri ha chiesto a Beppe Marotta a tutti i costi un trequartista di assoluto livello per il prossimo anno e l'Amministratore Delegato non vuole deluderlo. Negli ultimi giorni sono stati fatti tanti nomi, molti dei quali inarrivabili per costo di cartellino e stipendio, altri molto più economici. Cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza, partendo proprio da quello che può essere il colpo più economico per la trequarti:

LOW COST

Georginio Wijnaldum è l'obiettivo più economico per la Juve. Arrivato la scorsa estate al Newcastle per circa 20 milioni di euro, potrebbe liberarsi a giugno qualora il Newcastle, attualmente penultimo, dovesse retrocedere. In Inghilterra andrà Gotze, sponda Liverpool, ma oltre a Wijnaldum ci sono altri due big della Premier che potrebbero fare al caso di Allegri:

CHELSEA

Willian e Oscar piacciono moltissimo a Marotta. I due brasiliani difficilmente faranno parte del nuovo Chelsea di Antonio Conte, visto che nel 3-5-2 pensato dal tecnico italiano è quasi impossibile trovare una collocazione tattica per i due nazionali verdeoro. Entrambi hanno una valutazione di circa 30 milioni di euro, una cifra non esagerata per la Juve. Non solo dal Chelsea, la Juve ha anche due grandi obiettivi in casa Real Madrid:

GALACTICOS

James Rodriguez e Isco sono sul mercato. Le prestazioni dei due trequartisti del Real Madrid hanno deluso, tanto che nel Clasico di sabato scorso Zidane li ha tenuti entrambi in panchina per 90 minuti. Una scelta forte che dimostra come i due talenti possano partire, con la Juve che sogna James (prezzo 70-75 milioni, al momento troppo alto) e lavora sottotraccia per Isco (anche lui si porta via per circa 30 milioni). L'obiettivo principale e più facile da raggiungere è però un altro:

PRIMO OBIETTIVO

Javier Pastore è l'uomo ideale per Max Allegri. Trequartista in grado di fare anche la mezzala, l'ex Palermo potrebbe fare al caso della Juve e verrebbe via da Parigi per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. El Flaco arriverebbe ancor più facilmente se Pogba dovesse salutare la Juve, con il francese pronto a riscrivere la storia del calcio: