Nuova penalizzazione Juventus / Criscitiello dà la notizia: “Pagliacciata!”

La Juventus esce sconfitta contro il Napoli di Spalletti e nonostante questo, guarda ancora con fiducia alle Coppe e se vogliamo, anche al campionato. Per questa ragione in queste ore si fanno valutazioni anche rispetto all'entità della penalizzazione che è stata (quella del -15) e forse anche di quella che sarà. In questo senso possiamo dire che qualche brutta sorpresa attende la Juventus ed i suoi tifosi, entrambi vittime di una giustizia sportiva che sta facendo più danni che altro.

News Juve, Criscitiello svela: "Una pagliacciata!"

"Se grazie alle coppe la serie A vale di più, per colpa di Coni e Federazione la serie A viene vista come una barzelletta mondiale. Un campionato con l'asterisco e il -15, poi il Collegio di Garanzia del Coni ti restituisce i 15 punti e adesso aspettiamo circa un mese per vedere se saranno 3, 5, 7 o 9 i punti di penalizzazione. E quando li daranno, probabilmente, faranno il calcolo con la classifica del momento per capire che danno arrecare. Una pagliacciata nei tempi e nei modi". La paura, in effetti, è proprio questa. Quella per cui il danno da stabilire arriverà alla fine solo al termine della stagione. A classifica - dunque - già archiviata. Il rischio c'è, la paura pure. Detto questo, parlando di quello che potrebbe avvenire in sede di mercato, pare che la Juventus abbia messo nel mirino un colpo da urlo <<<