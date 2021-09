La Sampdoria ferma l'Inter. Le formazioni ufficiali delle gare delle 15

Alle 12.30 è andato in scena l'anticipo della domenica valido per la terza giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter. La squadra di D'Aversa ha fermato per 2-2 i nerazzurri guidati da mister Inzaghi. Per i blucerchiati sono andati a segno Augello ed un autogol di Dzeko, mentre per l'Inter una grande punizione di Dimarco, poi un bel tiro al volo di Lautaro Martinez. L'amministratore delegato dell'Inter, prima del match contro la Samp aveva parlato ai microfoni di DAZN anche menzionando la Juventus : "Lo stimolo di mandare la Juve a -8? Noi dobbiamo sempre ottenere il massimo e ogni gara deve essere vissuta con la voglia di ottenere il massimo.

Il fatto di essere distanziati dalla Juve non è da considerare adesso. Punti e classifica sono importanti, ma ora lo sono ancora di più le singole prestazioni per evidenziare gli errori e correggerli.I ragazzi del tecnico ex Lazio, dunque, si fermano in classifica a quota sette punti dopo 3 giornate di campionato. Oggi il condizionamento è legato al rientro da poco tempo dei nazionali. Quanto sta incidendo Simone Inzaghi e quanta sinergia c'è? Una contrapposizione forte nel passaggio non c'è stata... Ogni allenatore gestisce il gruppo come vuole, sempre nel rispetto della società che deve supportare il tecnico. Inzaghi è alla prima esperienza all'Inter e deve avere il giusto periodo di adattamento, anche perché l'Inter è diversa dalla Lazio".