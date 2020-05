UEFA, Ceferin: “Porteremo sicuramente a termine le competizioni europee”

TORINO – Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports facendo il punto della situazione sulle coppe europee: “Abbiamo un piano concreto per terminare la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe finirà la stagione. Chi non lo farà, lo farà per propria scelta, ma dovranno comunque giocare le qualificazioni se vogliono partecipare alle competizioni UEFA. Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo della UEFA confermi le date, ma posso dire che la stagione europea sarà completata, se la situazione rimarrà così com’è ora, nel mese di agosto. Ora sono sicuro che potremo finire la stagione europea. I campionati nazionali sono una cosa a parte e decideranno separatamente come vogliono procedere, ma come ho già detto penso che almeno l’80% finirà la stagione. Il calendario 2020/21? Per ora, sembra che il calendario non sarà molto influenzato, in particolare quello delle competizioni UEFA. Il calendario è molto denso e non abbiamo molto spazio per cambiare le cose e la mia opinione è che rimarrà lo stesso. A proposito dei campionati nazionali, è difficile dirlo adesso. Alcuni dicono che stanno pensando di iniziare un po’ più tardi, alcuni inizieranno normalmente, altri piàù avanti. Per le competizioni europee, Europa League e Champions League, siamo del parere che dovrebbe rimanere lo stesso”.

