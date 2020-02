TORINO – L’allenatore dell’Ajax Erik ten Haag, ha parlato intervistato dai microfoni di Ziggo Sport.

Il tecnico ha parato dei due ex calciatori dei lancieri De Ligt e De Jong, andati via in estate per approdare rispettivamente alla Juventus e al Barcellona: “Sarebbe stato meglio averli, per 1-2 anni. Sarebbe stato meglio per l’Ajax e il calcio olandese. Con loro si poteva andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità”.