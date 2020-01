Setien blocca Vidal

TORINO – Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal rimarrà in Spagna almeno fino alla fine della stagione.

Con l’addio di Valverde e l’arrivo di Quique Setien sulla panchina blaugrana infatti, stando a quanto riporta El Mindo Deportivo, il giocatore non dovrebbe muoversi dalla Catalogna anche per espressa richiesta del nuovo tecnico, che lo considera pedina fondamentale nella rosa. Niente ritorno in Italia per il cileno dunque, che era stato accostato a Juventus e Inter.