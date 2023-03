Montero: “Due punti persi, dobbiamo vincere. Yildiz lo vedo come punta”

Paolo Montero , allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua dopo il pari con l'Hellas Verona. Ecco le sue parole: "Siamo entrati un po’ spenti, un po’ lenti sulla manovra e nell’ultimo terzo non siamo stati precisi. Avevamo pensato a questo tipo di partita e dovevamo essere più agili e più veloci nel muovere la palla. Non siamo stati bravi a farlo, complimenti al Verona che è riuscito a fare la sua strategia. In queste partite così chiuse bisogna aprirle con una palla ferma. Oggi come oggi non stiamo creando tante palle gol come il semestre scorso: dobbiamo essere più altruisti. Dobbiamo continuare a lavorare, son due punti persi.

Come dico sempre: siamo la Juve e dobbiamo vincere. È una maglia che ti obbliga a farlo, come quella del Milan, dell’Inter, del Real Madrid e Barcellona. Sono squadre in cui bisogna avere sempre la testa giusta. Yildiz? Per me in questo momento, per l’età che ha, è una finalizzatore. Con l’esperienza e con la visione che ha può essere anche un assistman. Capendo di più il gioco, che già lo capisce a 17 anni, crescendo come sta crescendo, potrà fare diversi ruoli.