Mirabelli: “Non avrei mai pensato che la Juve si facesse scappare Donnarumma”

L'ex ds del Milan ha parlato della trattativa legata a Donnarumma

SU DONNARUMMA - "Si potrebbero dire moltissime cose a riguardo. Non so quali siano stati i veri motivi del mancato rinnovo, ma è stata una sconfitta per tutti. Sognavo che Gigio potesse diventare la bandiera del Milan in eterno, battendo tutti i record di presenze con la maglia rossonera. Io credevo anche che la Juventus non se lo sarebbe fatto scappare, non capisco come sia potuto arrivare in Francia senza una vera e propria asta di mercato. Non credo sia stata una scelta di tradizione calcistica, perché il Psg non è all’altezza dei rossoneri. Nemmeno una scelta tecnica, perché Navas è avanti a lui in questo momento e gioca sempre titolare. Di sicuro la mano di Raiola ha pesato molto. Il procuratore, però, ora deve trovare una soluzione, perché il ragazzo è il portiere più forte del mondo e deve iniziare a mettere minuti nelle gambe".