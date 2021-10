Zoff: “Juventus e Roma possono puntare allo scudetto? Presto per dirlo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda bianconera Dino Zoff ha parlato del match in programma questa sera tra Juventus e Roma

redazionejuvenews

Questa sera la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare la Roma di Josè Mourinho. Sarà un match fondamentale per i bianconeri, che se vorranno continuare a sperare nella rimonta scudetto dovranno vincere ad ogni costo. Contro, però, si troveranno una delle migliori squadre di questo inizio di campionato, in grado di attaccare e difendere con grandissima efficacia. Per portare a casa il risultato servirà una prestazione super da parte di tutta la squadra. Per cercare di sfondare la difesa avversaria, il tecnico bianconero si affiderà all'estro creativo di Federico Chiesa, nominato MVP del mese di settembre.

Non convocato de Ligt, alle prese con un problema fisico, così come Dybala. Le condizioni del fantasista argentino preoccupano l'ambiente bianconero: dopo l'infortunio contro la Sampdoria la Joya sembrava sul punto di tornare in campo già contro la Roma, ma i tempi di recupero sembrano essere ancora lunghi. Al contrario, migliorano le condizioni di Alvaro Morata, convocato a sorpresa per il match contro i giallorossi. Difficilmente l'attaccante spagnolo sarà titolare, ma potrebbe trovare spazio a partita in corso. Ottima notizia per la Juventus, che ritrova quindi uno dei suoi più importanti titolari.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda bianconera Dino Zoff ha parlato del match in programma questa sera: “Juventus e Roma sono due pretendenti al titolo? E’ decisamente presto per dirlo, siamo davvero all’inizio. Ma questa sarà una gara delicata, anche se non decisiva. La Juve vuole recuperare posizioni, la Roma dimenticare il derby”. Si affronteranno due tecnici importanti come Allegri e Muorinho, due allenatore tanto simili quanto diversi: “Questi discorsi su squadre offensive dipendono poi sempre da cosa ti permette di fare l’avversario. A volte parti dicendo ‘attacchiamo’, e poi non puoi farlo. Non è una partita di dama, dipende da cosa ti lascia fare chi ti sta di fronte”.