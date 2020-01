Juve: giacca speciale per il nuovo anno cinese

TORINO – La Juventus è scesa ieri sera in campo per la prima volta nel 2020 iniziando l’anno con una grande vittoria.

La partita di ieri è stata per i bianconeri anche l’occasione di festeggiare il nuovo anno, e lo hanno fatto in maniera del tutto originale: prima della partita infatti i giocatori sono scesi in campo con una nuova giacca, che è stata creata dalla Juventus in collaborazione con Adidas per celebrare l’anno della tigre che è iniziato in Cina, con la società torinese che ha voluto così omaggiare i tifosi orientali.