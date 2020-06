Douglas Costa: “Sarri ci dice sempre di non andare a ca**o di cane quando pressiamo”

TORINO – Simpatico siparietto tra Douglas Costa e Charles Leclerc, pilota della Ferrari, in una live su Twitch in cui il brasiliano e il monegasco hanno giocato insieme alla Playstation. Si parlava di non “pressare” troppo e male gli avversari in una partita al videogame Call of Duty Warzone e allora il giocatore della Juve ha detto: “Pressare? Anche Sarri ci dice sempre questa parola. Ci dice che non dobbiamo andare a ca**o di cane quando pressiamo”.

