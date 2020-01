Dal sito ufficiale del Parma – “Focus sulla Juventus”

TORINO – Sul sito ufficiale del Parma appare un focus sulla Juventus in vista della gara di domenica: “Il club guidato in questa stagione da Maurizio Sarri si è laureato campione d’inverno, chiudendo il girone d’andata al primo posto in classifica con 48 punti. La Juventus ha ottenuto nella prima metà della stagione 25 punti in casa e 23 in trasferta, a seguito di 15 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Sono 37 le reti segnate, contro le 18 subìte.

STATS GIOCATORI

Cristiano Ronaldo è l’attuale capocannoniere in campionato, con 14 reti all’attivo finora, seguito da Dybala e Higuain con 5 reti a testa. Higuain è anche in testa alla classifica assist, con 4, assieme a Bentancur. Miralem Pjanic è il giocatore con la media di chilometri percorsi più ampia: 11,6. Il bianconero con più minuti disputati finora è Bonucci: 1819.

L’ULTIMO MATCH

Nell’ultima gara di campionato la Juventus ha battuto la Roma per 1-2 all’Olimpico, scendendo in campo con la seguente formazione: Szczesny; Cuadrado (23’st Danilo), Demiral (18’pt de Ligt), Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala (23’st Higuain), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Bernardeschi, Can, Douglas Costa, De Sciglio, Pinsoglio, Pjaca, Rugani.

LA GARA D’ANDATA

Alla prima gara di questa Serie A Tim, giocata al Tardini, i Crociati sono stati sconfitti per 0-1 con la rete di Chiellini.