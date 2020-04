TORINO – L’ex difensore dell’Inter Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta Instagram, dove ha parlato dell’azione stratosferica di CR7 al Wanda contro l’Atletico.

“Sono al Wanda Metropolitano per Atletico-Juve. Nel finale Ronaldo salta tutta la difesa e calcia a due dita dal palo, mi girava il c…o perché mi è rimasto l’urlo in gola. Per quello che aveva fatto nel secondo tempo, la Juve doveva vincere quella partita”.