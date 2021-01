Le prime pagine della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

TORINO- E’ ufficialmente terminato il girone di andata di questa edizione di Serie A. La classifica, allo stato delle cose, vede al momento il Milan al primo posto in classifica a quota 43 punti, seguito a ruota dai cugini dell’Inter a quota 41. Chiude il podio la Roma con 37 punti e, poco più dietro, al quarto posto, si possono trovare appauate a 36 punti l’Atalanta e la Juventus campione d’Italia in carica. In questi giorni c’è però spazio alla Coppa Italia, che vedrà iniziare i quarti con la gara da Inter e Milan di questa sera:

Questo è l’argomento principale trattato sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In casa nerazzurra Conte pensa a diversi cambi per centrare la semifinale: dentro probabilmente Kolarov, Sanchez, Darmian e Perisic. Pioli deve invece fare i conti con l’indisponibilità per squalifica di Gigio Donnarumma e rilancia Leao dal primo minuto. Panchina per Mandzukic, non al meglio fisicamente. Capitolo mercato: la Juve prepara l’offerta da 22 milioni per Scamacca, mentre l’Atalanta cede il Papu Gomez al Siviglia. L’Udinese ufficializza l’ex juventino Llorente e cede Lasagna al Verona, preparandosi poi a sfidare il Parma per Cutrone. Situazione Napoli: Gattuso si gioca il futuro della sua panchina nei prossimi dieci giorni.

Su Tuttosport spazio invece all’operazione McKennie. Il quotidiano svela i segreti di quello che si è rivelato essere un affarone per la Juventus, che dopo anni ha finalmente ritrovato un goleador nel reparto di centrocampo. L’Inter aspetta di affrontare il Milan nei quarti di Coppa Italia in programma a San Siro questa sera, mentre il Toro pensa allo scambio Nkoulou-Kurtic per il centrocampo. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> E’ fatta, arriva Aké! E ora spunta anche un altro nome completamente nuovo da 50 milioni di euro! <<<<