Vieri ricorda su Instagram i bei tempi in Nazionale con Del Piero

TORINO – La Nazionale Italiana, con le ultime prestazioni e con la conquista delle Final Four di UEFA Nations League, sta tornando a farci sognare. Tutto il Paese sembra rapito dalla forza e dal bel gioco dei ragazzi di Roberto Mancini, che sembra essere riuscito a creare lo stesso clima che c’era a inizio millennio attorno agli Azzurri. All’epoca, grandissimi giocatori portavano alto il blasone dell’Italia: Nesta, Totti, Cannavaro, Del Piero e Vieri, solo per citarne alcuni. Proprio gli ultimi due sono i protagonisti dell’ultimo post sui social di Bobo.

L’ex attaccante, infatti, ha voluto ricordare su Instagram i bei tempi in Nazionale, passati con l’ex capitano della Juventus: con una foto pubblicata sul proprio profilo, ha mostrato un’immagine di loro due in allenamento a Coverciano. Tanta nostalgia in questo scatto: ma i ragazzi di Mancini ed Evani, piano piano, ci stanno portando ad assaporare di nuovo quei bei vecchi tempi.