Solskjaer: “Vogliamo tenere Pogba, bisogna dargli tempo”

TORINO – L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato intervistato in conferenza stampa.

Il tecnico ha parlato del mercato e del futuro del calciatore francese Paul Pogba: “Vogliamo trattenere Pogba, come vogliamo trattenere tutti i nostri migliori giocatori. Dobbiamo dare tempo a Pogba per farlo tornare ai suoi livelli, è stato fuori per molto tempo ma ha già dimostrato di cosa è capace in queste partite.”

