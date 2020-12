Si accende la corsa per David Alaba

TORINO – Mancano ormai pochi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato e la Juventus si appresta ad essere un’altra volta protagonista degli affari. Molti sono gli obiettivi individuati da Fabio Paratici e dalla società, che sta preparando un piano per mettere a segno dei colpi importanti. Infatti, alcuni dei profili individuati sono di caratura internazionale e di grande qualità, per rinforzare di molto la rosa di Andrea Pirlo. Uno di questi, poi, lascerà sicuramente il suo club, dando una chance alla Juve.

Stiamo parlando di Davida Alaba, terzino austriaco classe 1992, che al passo d’addio con il Bayern Monaco: a confermarlo è stato lo stesso presidente dei campioni di Germania e d’Europa, che ha aperto alla cessione del giocatore. Per questo motivo, si è accesa la corsa per Alaba in tutto il continente, dato l’alto numero di pretendenti. Infatti, i bianconeri si trovano a fronteggiare una fitta e dura concorrenza per il calciatore, che ha estimatori in tutti i top club del calcio europeo. Sulle sue tracce, oltre alla Vecchia Signora, troviamo anche Manchester United, il Chelsea e il Manchester City, il Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona. Una lista niente male, che potrebbe complicare e non di poco i piani della Juve. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<