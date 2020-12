Sfida di volo tra bomber: Immobile supera CR7 di due centimetri

TORINO – Questa sera torna in campo la Serie A e la Juventus sarà impegnata in una sfida importantissima contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. L’ultima partita dei bianconeri ha portato ad una grandissima vittoria per 4-0 in trasferta contro il Parma, che ha rilanciato la squadra di Andrea Pirlo nella corsa al primo posto in classifica, occupato per il momento dal Milan. Oltre alla prestazione della Juve, però, nel match del Tardini un’altra cosa ha impressionato tutti: il gol di testa di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come ci ha abituato già lo scorso anno con il gran gol contro la Sampdoria, ha staccato tantissimo da terra, segnando una rete pazzesca. Tuttavia, non è stato quello che ha saltato di più.

Infatti, il giorno dopo allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Simone Inzaghi ha battuto il Napoli per 2-0 e il primo gol è stato siglato dal solito Ciro Immobile, anche in questo caso di testa. L'attaccante biancoceleste ha staccato in mezzo a due giganti come Koulibaly e Maksimovic, arrivando a toccare i 2,40 metri, contro i 2,38 dello juventino. Dunque, nella sfida di volo tra i due bomber, Immobile ha superato CR7 di soli due centimetri.