Salvini su Juventus-Napoli: “Sarebbe bello rigiocare il match”

TORINO – Si torna a parlare della vicenda legata alla mancata sfida del 4 ottobre scorso tra Juventus e Napoli: a dire la sua, questa volta, è stato il senatore della Repubblica Italiana e segretario della Lega Matteo Salvini, noto tifoso del Milan. Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV, il leader del Carroccio ha affermato:

“Riguardo la questione della sfida tra Juve e Napoli e sulla giustizia sportiva che difende se stessa mi soffermo ogni giorno. Questo è un tema importante, ossia quello di far convivere assieme il diritto alla salute e quello allo sport: ci sono, infatti, moltissimi posti di lavoro oltre le società di Serie A, con stipendi da 1000-1500 euro. Su quanto riguarda Juventus-Napoli non posso dire chi abbia ragione o meno, perché non ha sufficienti elementi per riuscire a capire se l’ASL si sia espressa prima o dopo. Secondo me, comunque, da tifoso sarebbe bello rigiocare il match. Terminare una partita del genere con un 3-0 a tavolino toglie qualcosa di bello al nostro calcio“.