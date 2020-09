TORINO – In Nazionale per gli impegni della Nations League, Cristiano Ronaldo insegue un altro record per il suo paese.

All’attaccante della Juventus basta infatti un gol sabato nella sfida contro la Croazia per raggiungere quota 100 con la maglia del club lusitano. L’ultimo gol, il numero 99, Ronaldo lo ha segnato lo scorso 17 novembre contro il Lussemburgo, 15 anni dopo il primo gol realizzato nella fase a gironi di Euro 2004.