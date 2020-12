Raimondi rivela su Dybala: “Il Barça lo vuole ed offre Coutinho”

TORINO – Nuove incredibili novità sembrano pronte ad aprirsi per il mercato della Juventus. Infatti, alla trasmissione Pressing, il giornalista di SportMediaset Claudio Raimondi ha lanciato un’importantissima indiscrezione di mercato, che vede coinvolta la Vecchia Signora ed uno dei suoi “gioielli”. Si tratta di Paulo Dybala, che sarebbe finito nel mirino dei blaugrana. Ecco le parole di Raimondi:

"In questo momento in Spagna stanno discutendo di una possibile operazione di mercato, soprattutto dopo la sconfitta contro il Cadiz da parte del Barça, che è in crisi. Infatti, si sta valutando un possibile affare sullo stile dello scambio tra Arthur e Pjanic: il Barcellona vuole Dybala ed offre Coutinho alla Juve. I catalani vogliono acquistare l'argentino, che sta cercando di ingraziarsi il club della Liga, soprattutto in vista del possibile addio di Leo Messi. In occasione della sfida di Champions, i due club potranno parlare di questo possibile scambio".