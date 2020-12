Prandelli si prepara alla Juve: “Bisogna mantenere la giusta mentalità”

TORINO – Domani sera ci sarà un’altra sfida importantissima per il campionato della Juventus, lanciatissima nella rincorsa al Milan capolista. Dopo la vittoria per 4-0 contro il Parma lo scorso sabato, domani i bianconeri di Andrea Pirlo affronteranno in casa la Fiorentina, nella quattordicesima giornata della Serie A 2020-2021. Alla vigilia del big match dello Stadium, il tecnico dei viola Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

SULLA MENTALITA’ – “Nelle ultime sfide si è visto un buonissimo atteggiamento. Bisogna mantenere la giusta mentalità. I due pareggi che abbiamo fatto in casa sono venuti dopo un buon lavoro fatto contro squadre toste. Domani, quando ci capiteranno delle opportunità, dovremo essere convinti”.

SUL GRUPPO – “Con una mentalità e un gioco preciso, una squadra può esprimersi sempre al massimo, anche se ha giocatori che non sono di classe. Con uno zoccolo duro si costruisce un gruppo in cui, sia chi gioca sia chi non gioca, rema nella stessa direzione. Abbiamo bisogno di avere una mentalità da provinciale e raggiungere la salvezza a 40 punti”.

SUL CALENDARIO – “Per noi questo è il terzo match in pochi giorni e potrebbe cambiare qualcosa anche per la Juve. Dobbiamo avere forza ed esserci con la giusta testa ed esprimere qualità. Nelle scorse partite abbiamo affrontato squadre che hanno avuto più giorni di noi per recuperare, come il Sassuolo; non so come abbiano compilato il calendario”.

SULLA JUVENTUS – “I bianconeri hanno una qualità offensiva incredibile, con grandissimo senso del gol. Pirlo sta facendo molto bene e sta bruciando le tappe”.

SUL VACCINO – “Quando sarà disponibile sarò tra i primi pronti a farlo”.

SUI TIFOSI – “Lavorare a Firenze da una parte è difficile e dall’altra è stimolante, perché la maggior parte della città pensa solo alla Viola 24 ore al giorno. I tifosi, però, non tradiranno mai la squadra se questa dà tutto quello che ha in campo. Nessuno ci ha chiesto di vincere per forza ogni partita, ma ci chiedono di lottare per la maglia. Vincere domani sarebbe un dono straordinario a tutti”.

