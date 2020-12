Pirlo conferma Dybala: “I campioni sono sempre fondamentali nelle grandi squadre”

TORINO – Una vittoria importantissima per la Juventus, che si rilancia con forza nella corsa al primo posto e allo Scudetto. Ieri sera, i bianconeri hanno sconfitto il Parma al Tardini con un incredibile 4-0, una vera e propria iniezione di fiducia per tutta la squadra. A segno sono andati i soliti Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, ma tutti i giocatori scesi in campo hanno dimostrato il loro valore e la loro forza. Non ha preso parte l’incontro Paulo Dybala, fermato da un problemino fisico in settimana. Di lui ha voluto parlare l’allenatore Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa: il tecnico ha voluto confermare l’attaccante argentino. Ecco le parole del mister sulla Joya al termine del match di ieri sera:

“Io sono l’allenatore e devo guidare tutti i miei giocatori, tra cui anche Dybala. Si sta comportando davvero bene e, purtroppo, in settimana ha avuto un piccolo problema: ha provato ieri, ma era preoccupato di farsi male e non lo abbiamo rischiato. Dovremmo recuperarlo per la partita di martedì sera. Lui è sicuramente centrale nel mio gioco, perché i campioni sono sempre fondamentali nelle grandi squadre“.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<