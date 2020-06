TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo a Marassi per la sfida contro il Genoa.

La porta del Grifone sarà difesa questa sera da Mattia Perin, giocatore della Juventus in prestito ai rossoblu, che a fine stagione dovrebbe essere riscattato: su di lui ci sono comunque altre squadre, con l’Atalanta in primis, che aspettano per capire quali saranno le mosse della Juventus.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<