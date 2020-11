Morata-Dybala: pronta la staffetta

TORINO – La Juventus continua sul suo tour de force di 10 partite in meno di un mese, con la sfida di Champions League contro la Dynamo Kiev in programma mercoledì.

Il tecnico Andrea Pirlo ritroverà Cristiano Ronaldo, dopo il turno di riposo concessogli sabato, e il portoghese conosce già i suoi partner d’attacco per le prossime partite: in Champions verrà infatti affiancato da Alvaro Morata, squalificato in campionato, quando contro il Torino scenderà in campo Paulo Dybala, pronto a riscattarsi.