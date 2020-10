Maradona a France Football: “CR7 e Messi i migliori attaccanti di sempre”

TORINO – Torna a parlare ai microfoni di France Football il grande Diego Armando Maradona. L’ex giocatore e tecnico argentino, ha rilasciato un’intervista alla rivista francese, in cui si è espresso su quelli che, secondo lui, sono i migliori giocatori della storia del calcio. Ecco le parole di Diego:

“Purtroppo non ho avuto la fortuna di veder giocare tanti grandissimi calciatore, come l’incredibile portiere argentino Amedeo Carrizo: per tutti lui era un fenomeno. Un altro grande era Franz Beckenbauer, che quando ho iniziato la mia carriera giocava ancora; purtroppo non ci siamo mai affrontati. Ho potuto scontrarmi, invece, con Tarantini, Fillol e Perfumo, dei giocatori che nessuno oggi ricorda ma che sono stati molto difficili da battere. Per il centrocampo, i migliori sono senza dubbio Xavi e Modric; Cristiano Ronaldo e Messi, invece, sono i migliori attaccanti di sempre“.