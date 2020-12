Liverani sulla sconfitta con la Juve: “Abbiamo pagato gli scontri ravvicinati”

TORINO – Una vittoria molto importante per la Juventus, che regala ai bianconeri grande sicurezza e tanta forza, specialmente a livello mentale. Con il 4-0 inflitto al Parma, infatti, i bianconeri sono rilanciati nella corsa al primo posto e sono solamente un punto sotto al Milan. Per i ducali, invece, questa è stata una sconfitta molto dura, arrivata in un buon momento della stagione. Per questo, l’allenatore gialloblu Fabio Liverani ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sport in questo senso. Ecco le parole del tecnico al termine del match:

"Abbiamo pagato gli scontri ravvicinati, era la terza partita in una settimana. Eravamo stanchi e abbiamo faticato molto: per questo, le partite così sono determinate dagli episodi. In occasione del primo gol eravamo messi bene e mi dispiace averlo preso; dobbiamo stare più attenti e sono dispiaciuto, perché il risultato è molto pesante. Avevamo fatto quattro risultati utili consecutivi e i troppi impegni in poco tempo ci hanno condizionato. Avevamo iniziato bene, ma il gol del 2-0 ci ha pesato a livello mentale e, da quel momento, abbiamo iniziato una nuova partita".