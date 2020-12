TORINO – Dopo la grande vittoria per 4-0 contro il Parma, la Juventus si prepara ad un nuovo importantissimo impegno di campionato. Domani sera alle 20:45, infatti, andrà in scena all’Allianz Stadium l’ultima partita del 2020, in cui i bianconeri affronteranno la Fiorentina. La squadra si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara di domani contro la Viola agli ordini di Andrea Pirlo: ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

La squadra, sotto la guida del tecnico bresciano, ha svolto un lavoro incentrato sul possesso palla, seguito da alcune esercitazioni tattiche. L’intenzione era quella di preparare meticolosamente il match, in modo da imporre ancora una volta la forza della Juve, come sabato sera contro i ducali. Nel pomeriggio, poi, il mister parlerà ai microfoni di JTV per presentare la partita. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<