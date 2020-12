TORINO – Siamo ormai alla vigilia di un altro impegno molto importante per il campionato della Juventus: domani sera alle 20:45, infatti, i bianconeri sfideranno in trasferta il Parma, nella gara valevole per la tredicesima giornata della Serie A 2020-2021. Nel giorno precedente alla sfida del Tardini, Fabio Liverani e Andrea Pirlo stanno valutando le possibili scelte per i 22 che scenderanno in campo: l’allenatore della Vecchia Signora dovrà fare i conti, ancora una volta, con l’assenza di Merih Demiral. Ecco le probabili formazioni di Parma-Juventus:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Sohm, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All.: Liverani.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.

