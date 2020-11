Le probabili formazioni di Benevento-Juventus

TORINO – Domani sera alle 18 torna in campo la Juventus, che affronterà in trasferta il Benevento, nella nona giornata del campionato di Serie A. I bianconeri saranno orfani di Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino per un turno di riposo e dovranno continuare ad affrontare l’emergenza in difesa. Alla vigila della gara, cominciano a spuntare le possibili scelte di Andrea Pirlo e Pippo Inzaghi sui 22 uomini che potrebbero scendere in campo. Ecco le probabili formazioni di Benevento-Juve:

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Improta; Lapadula. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Kulusevski, Chiesa; Morata, Dybala. All.: Pirlo.