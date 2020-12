Le pagelle di Gianluigi Buffon: voti alti per il portiere bianconero

TORINO – La Juventus si rilancia con forza in campionato e si rimette in corsa per il primo posto e per la vittoria dello Scudetto. Ieri sera, infatti, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha conquistato un’altra vittoria in trasferta, battendo per 4-0 il Parma di Fabio Liverani. Tre punti fondamentali per i bianconeri, che adesso si trovano solamente un punto dietro al Milan capolista, che ha ancora una partita da giocare.

I protagonisti della serata sono stati, sicuramente, i tre marcatori, con Cristiano Ronaldo che ha siglato l’ennesima doppietta della sua stagione. Tuttavia, uno dei migliori in campo è stato Gianluigi Buffon, che a 43 anni è risultato ancora una volta decisivo per la squadra con un’ottima prestazione. Per questo motivo, i quotidiani oggi hanno esaltato la prestazione dell’estremo difensore della Juve, dandogli delle ottime valutazioni. Ecco le pagelle del portiere bianconero, che ha ottenuto dei voti alti:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

TuttoSport: 7

Corriere della Sera: 7

