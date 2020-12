Le immagini social della vittoria della Juve contro il Parma

TORINO – Ancora un’altra vittoria per la Juventus, che allo Stadio Ennio Tardini di Parma ha sfornato un’ottima prestazione contro i ducali. La squadra di Andrea Pirlo, infatti, ha sconfitto i padroni di casa con un sonoro 4-0, che ha rilanciato i bianconeri nella corsa allo Scudetto: adesso si trovano al secondo posto a pari merito con l’Inter, con un solo punto di svantaggio rispetto al Milan, anche se entrambe le milanesi hanno una partita in meno. I protagonisti sono stati, tanto per cambiare, Cristiano Ronaldo e Morata, a cui si è aggiunto anche il giovane Kulusevski. Il primo ha messo a segno l’ennesima doppietta, mentre gli altri due hanno dimostrato con i loro gol di essere importanti per la Vecchia Signora.

Vista l'importanza di questa vittoria, la Juve ha voluto mostrare le immagini social della partita contro il Parma. "Le immagini di una bellissima vittoria!" ha scritto il club bianconero su Twitter, dove ha pubblicato le foto del match contro i gialloblu. Altri tre punti fondamentali in questo campionato, che stanno dando sempre più consapevolezza all'organico e al mister.