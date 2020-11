La probabile formazione della Juventus contro lo Spezia

TORINO – Manca poco al ritorno in campo in campionato per la Juventus, che alle 15 di oggi pomeriggio affronterà a Cesena lo Spezia. Sarà una partita delicata per i bianconeri, che non vincono in trasferta da sei partite e che dovranno riscattare le ultime delusioni in campionato e Champions League. In queste ore, poi, il tecnico Andrea Pirlo sta valutando le ultime decisioni per l’11 da mandare in campo contro la neopromossa: una delle notizie migliori è il ritorno tra i convocati di Cristiano Ronaldo, ormai uscito dalla quarantena, che partirà dalla panchina. Ecco la probabile formazione della Juve contro lo Spezia:

JUVENTUS (3-4-3): Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata, Dybala.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Frabotta, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Ronaldo.