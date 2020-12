TORINO – Oggi torna la Serie A e questa sera la Juventus scenderà di nuovo in campo alle 20:45. All’Allianz Stadium di Torino, infatti, andrà in scena la sfida contro la Fiorentina di Cesare Prandelli, una delle classiche del nostro calcio. La gara, valevole per la 14esima giornata di campionato, sarà fondamentale per i bianconeri, ormai lanciati nella rincorsa al Milan capolista, ma anche per la Viola, in piena crisi di risultati. A poche ore dal fischio d’inizio, Andrea Pirlo sta ultimando le scelte per l’11 che scenderà in campo; il tecnico della Juve sembra orientato ad un cambio di modulo, ossia ad un passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3. Ecco la probabile formazione della Juventus contro la Fiorentina:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Ramsey; Chiesa, Morata, Ronaldo. All: Andrea Pirlo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<