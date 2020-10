La prima pagina di TuttoSport: “CR7: Spadafora, basta bugie!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo in taglio alto è dedicato allo scontro tra Cristiano Ronaldo e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “CR7: Spadafora, basta bugie! “Ho rispettato tutti i protocolli, anche se un signore dice che non è vero”. Ministro, lasci in pace Ronaldo e ci parli del CIO“. Queste le parole del quotidiano torinese, che difende il portoghese e attacca l’esponente del governo Conte. Nel titolo centrale, invece, viene dedicato spazio al ritorno in campo della Serie A, previsto per oggi pomeriggio: “Finalmente! Riecco il campionato con un sabato pazzesco: le big in campo, in gioco il primato. Nella Dea torna Ilicic, la sfida Lukaku-Ibra scalda Milano, nella Juve debutta Chiesa“. Il neoacquisto della Juventus, dunque, potrebbe fare il suo esordio in bianconero proprio oggi, nella trasferta sul campo del Crotone.