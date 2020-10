La prima pagina de La Gazzetta: “Sua altezza il Derby”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano, oggi, la dedica interamente al Derby di Milano, che si giocherà oggi alle 18:00 allo stadio “San Siro“: la partita di oggi, infatti, è molto importante, perché con essa si potrebbe definire l’avversaria numero uno della Juventus per la corsa al titolo. “Inter-Milan da capogiro per toccare il cielo come ai bei tempi. Sua altezza il Derby“. Nell’immagine che campeggia per tutta la pagina sono ritratti i due giocatori simbolo delle milanesi: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.