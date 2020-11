La lettera di uno juventino di Napoli a Maradona: “Grazie per quel gol contro la mia Juve”

TORINO – Mercoledì se ne è andato Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi. Questo tragico evento, sta tuttavia creando qualcosa di incredibile in tutto il mondo del calcio: infatti, sta unendo tutti gli appassionati del mondo, anche quelli di tifoserie rivali. Lo abbiamo visto in Argentina, con un tifoso del River Plate ed uno del Boca Juniors che si abbracciano; anche in Italia, però, stiamo assistendo a questo evento incredibile. Infatti, a Napoli, un tifoso della Juventus, nato e cresciuto nel capoluogo campano, ha scritto una lettera a Maradona e l’ha affissa sulla rete dello stadio San Paolo, che a breve sarà intitolato proprio al Pibe de Oro. In queste righe, ha voluto ringraziare ed omaggiare il più grande giocatore di tutti i tempi, che ha rappresentato non solo una squadra, ma una città intera.