La Juventus suona la carica sui social: “Prendiamoci i tre punti!”

TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus: i bianconeri affronteranno in trasferta il Benevento, nella nona giornata del campionato di Serie A. Le squadre scenderanno sul campo del Vigorito alle 18 e si sfideranno per conquistare i tre punti. A poche dal fischio d’inizio, la Juve ha voluto suonare la carica sui social per questo match. “Prendiamoci i tre punti!” ha scritto il club su Twitter, dove ha pubblicato la locandina della partita di questa sera. Un nuovo impegno per la Vecchia Signora, che vuole continuare la sua rincorsa in campionato e che si affiderà ad Alvaro Morata e a Paulo Dybala per giungere alla vittoria.