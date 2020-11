La Juventus sui social: “Lazio-Juve, questa è la strada”

TORINO – Mancano solo due giorni al prossimo big match della Juventus: domenica alle 12:30 i bianconeri affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio, nella settima giornata della Serie A 2020-2021. Oggi gli uomini di Andrea Pirlo si sono allenati alla Continassa, preparandosi in vista della prossima sfida. Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società ha voluto mostrare le immagini della seduta di allenamento: “Lazio-Juve, questa è la strada!” ha commentato il club per caricare l’ambiente. L’impegno e la determinazione della Vecchia Signora, infatti, potranno essere le armi in più per battere i biancocelesti di Simone Inzaghi.