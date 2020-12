La Juventus esalta Buffon e Pinsoglio: “L’unione fa la forza”

TORINO – Si prepara ad una nuova sfida di campionato la Juventus, che domani sera torna in campo in una trasferta importante. Alle 20:45, infatti, andrà in scena allo stadio Ennio Tardini la gara tra i bianconeri e il Parma, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia del match, gli uomini di Andrea Pirlo si sono allenati sul campo della Continassa e, come al solito, i trascinatori del gruppo sono stati loro due: Gianluigi Buffon e Carlo Pinsoglio, sempre pronti a tirare su il morale dei compagni. Per questo, la Vecchia Signora ha voluto esaltare i due portieri sui social. “L’unione fa la forza!” ha scritto la Juve sul proprio profilo Twitter, dove ha pubblicato una foto dei due che si salutano con il pugno. Questo spirito di squadra potrebbe essere l’arma in più dei bianconeri in questo momento. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<