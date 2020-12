La Juve e il problema con le neopromosse

TORINO – La Juventus ha iniziato questa stagione in sordina, con i problemi legati agli infortuni e agli equivoci tattici che hanno portato i bianconeri a trovarsi già a 6 punti dalla vetta.

Uno dei problemi palesatesi in questo inizio di stagione è quello legato alle sfide contro le neopromosse: in queste prime giornate infatti i bianconeri si sono fermati sul pareggio sia contro il Crotone che contro il Benevento, racimolando solo 2 punti, cosa che non accadeva da 16 anni. Pirlo e la squadra vogliono cambiare il trend, e cercheranno di farlo già dalla sfida contro il Torino.