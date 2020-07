Khedira verso la risoluzione del contratto

TORINO – Il centrocampista della Juventus Sami Khedira è giunto al capolinea della sua avventura con i bianconeri.

Il giocatore, che in stagione ha giocato solo 978 minuti per colpa dei problemi fisici che lo hanno attanagliato, non ha partecipato alla festa Scudetto insieme ai suoi compagni al termine della sfida contro la Sampdoria, ed è pronto a lasciare la Vecchia Signora: il suo contratto scade il 30 giugno 2021 ma la Juventus sta trattando insieme a lui la risoluzione anticipata dell’accordo.

