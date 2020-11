Khedira continua ad allenarsi e commenta sui social: “Forza Juve!”

TORINO – Nuove notizie dalla Continassa per i prossimi impegni sul campo della Juventus. Nella giornata di oggi, gli uomini di Andrea Pirlo hanno svolta le seduta in vista della sfida di domani sera contro il Ferencvaros, valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Tra i giocatori impegnati oggi anche Sami Khedira, che continua ad allenarsi con i compagni nonostante sia ormai fuori dal progetto tecnico: il centrocampista tedesco ha anche commentato con una foto sui social. “Sessione del lunedì. Forza Juve!” ha scritto su Twitter il calciatore bianconero, che domani, comunque, non scenderà in campo.