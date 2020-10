Juventus Under-23 – Posticipata la sfida di oggi contro il Como

TORINO – Nuove notizie anche per i giovanissimi della Juventus: la sfida di oggi dell’Under-23 contro il Como verrà infatti posticipata e a dare l’annuncio è lo stesso settore giovanile del club sui social. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ha annunciato che il match dei ragazzi di Zauli si giocherà alle 20. Dunque, non più alle 17 come era previsto, ma tre ore dopo, quasi in contemporanea con la super sfida di Champions League della prima squadra: alle 21, infatti, all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Barcellona.