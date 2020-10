Juventus – Prosegue l’interesse per Ousmane Dembelé

TORINO – Giungono ancora voci di incredibili trame di mercato che sta tessendo la Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid britannico SportsMole, infatti, prosegue l’interesse dei bianconeri per Ousmane Dembelé. Il calciatore francese del Barcellona era già finito nel mirino della Juve quest’estate, ma la trattativa non è decollata: nel mercato di gennaio, però, il suo nome potrebbe tornare di moda dalle parti della Continassa e Paratici potrebbe affondare il colpo con i catalani. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro e la dirigenza della Vecchia Signora dovrà studiare il piano per trattare con il Barça.