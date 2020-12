Juventus-Napoli – Martedì ci sarà l’udienza del CONI

TORINO – Il campionato di Serie A va avanti e la Juventus conquista un’altra vittoria in casa del Parma, rilanciandosi così nella corsa allo Scudetto. Tuttavia, questa settimana ci saranno degli eventi molto importanti per tutto il calcio italiano, che andrà in pausa per le festività natalizie: questo martedì, infatti, ci sarà l’udienza del CONI per la vicenda di Juventus-Napoli. Sarà l’ultimo grado di giudizio per il ricorso presentato dal club partenopeo, in seguito alle decisioni del giudice sportivo. A causa del mancato match del 4 ottobre scorso, infatti, erano state sentenziati la vittoria dei bianconeri per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica agli azzurri.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i legali della società di Aurelio De Laurentiis cercheranno di dimostrare che la trasferta sia stata preclusa per causa di forza maggiore. Si tratta del provvedimento della ASL di Napoli del 4 ottobre, che avrebbe impedito alla squadra di partire per Torino. Inoltre, gli avvocati dei partenopei vorrebbero dimostrare la buona fede del club, contestando le decisioni prese anche in Corte d'Appello. Martedì, dunque, si tireranno le somme di una pagina spiacevole per il calcio italiano e sapremo cosa accadrà per questa partita mai giocata.